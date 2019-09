Simeone: «Félix, Costa e Morata? É uma oportunidade para que joguem juntos»

Depois do, o Atlético Madrid vira agora atenções para a Liga dos Campeões, onde joga em Moscovo, frente ao Lokomotiv. Nos últimos dias, a imprensa espanhola tem adiantado a possibilidade de João Félix, Diego Costa e Álvaro Morata alinharem os três no mesmo onze. Diego Simeone admite que isso pode acontecer na terça-feira."Félix, Morata e Diego Costa? É uma oportunidade para que possam entrar os três juntos. Quanto melhor estiverem, sobretudo Costa e Morata, mais possibilidades vão ter de jogar em simultâneo. Vamos ver como estão hoje e decidir se jogam os dois ou apenas um", começou por dizer Simeone, que também comentou as várias possibilidades no meio-campo, onde se inclui Héctor Herrera."Meio-campo com Thomas e Herrera é uma das possibilidades que temos. Thomas, Herrera, Llorente, Saúl e Koke podem todos jogar e há muitas opções. Talvez a dupla que menos vejo é Herrera e Koke, mas isso não quer dizer que não a vá utilizar. Há uma competência muito alta, o Thomas está a crescer, Saúl e Koke têm muitos conhecimentos, o Marcos está a trabalhar muito e nem falemos de Herrera, mas só podem jogar onze", referiu.