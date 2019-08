Simeone: «João Félix está a crescer muito e vai demonstrá-lo quando tiver oportunidade»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, está satisfeito com a evolução de João Félix. O técnico dos colchoneros explicou que o português está a aprender e vai chegar o momento em que poderá mostrar o seu futebol."Que siga a mesma linha. Tem a mente aberta para ouvir e aprender. Está a aprender os conceitos coletivos, sobretudo o trabalho de equipa. Vai demonstrar o que tem em campo quando chegarem as oportunidades. Não estou preocupado em colocar pressão sobre ele, trato-o como um jogador importante que temos, tal como os restantes, e o que me importa é retirar dele o melhor para a equipa", referiu Simeone em conferência de imprensa.O treinador acrescentou que Félix "está a crescer muito desde que chegou e vai continuar a melhorar naquilo que tente mudar".O Atlético Madrid estreia-se nesta edição da Liga Espanhola no domingo, a partir das 21 horas, ao receber o Getafe.