Simeone: «João Félix está a seguir o caminho que esperávamos»

O Atlético Madrid venceu diante do Levante, mas a partida não correu de feição a João Félix. O jovem português não se destacou como se esperava, pareceu até algo perdido no jogo, algo que levou mesmo um jornalista espanhol a questionar Diego Simeone, após a partida, a propósito das expressões do português durante a partida, já que este parecia até algo desagradado pela forma como a equipa se apresentava. Simeone desvalorizou essa situação e garantiu que até agora tudo tem corrido como esperado inicialmente.





"Têm de lhe perguntar [sobre o suposto desagrado]. Da nossa parte vemo-lo integrado, com muita vontade. É um jogador diferente do que temos e sempre que a bola passa pelos seus pés temos sensação de perigo. Precisamos encontrá-lo mais vezes, de forma a que ele possa encontrar os espaços para ter as melhores soluções para a equipa. Hoje teve uma oportunidade na primeira parte e duas na segunda... O caminho que está a seguir é aquele que esperávamos", considerou.