Simeone: «João Félix? Não diz no contrato que tem de jogar 90 minutos»

João Félix foi novamente titular pelo Atlético Madrid num jogo em que os colchoneros não foram além de um empate em casa diante do Celta (0-0). O avançado português foi substituído ao minuto 69 por Álvaro Morata e o técnico justificou a opção pelo jogador que custou 126 milhões de euros aos cofres do emblema espanhol.





"Aqui não tem no contrato que tem de jogar os 90 minutos. Estava a jogar bem até esse momento. Pensei que com Diego Costa, Saúl, Vitolo e Renan Lodi em campo era melhor que desse o lugar a Morata", vincou Diego Simeone após o apito final no Wanda Metropolitano.Além disso, Simeone fez um balanço do que tem sido a época depois de uma "pré-temporada de grande nível e com os avançados a uma grande nível". "Morata quase não pode jogar por lesão. Vi a equipa em bom momento e é algo normal quando começa a pré-época. Há picos de formas e por vezes desaparecem. As temporadas vivem-se de momentos. Esperemos reencontrar-nos porque as jogadas estão à vista, criamos perigo. Se não há golos será preciso aumentar a intensidade no ataque. Não se trata de ser mais veloz mas sim mais intenso", explicou o técnico em conferência de imprensa.