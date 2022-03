João Félix brilhou este domingo na vitória do Atlético Madrid sobre o Betis com dois golos (3-1) e Diego Simeone foi instado a comentar a evolução do português, assumindo que o mesmo está "irritado" com ele."Todas as pessoas precisam de tempo. O que exigimos dele é o que está a fazer, ele acrescenta sempre que tem minutos, seja golos, o um contra um, o talento, a velocidade, o trabalho tático... Tudo isto é ótimo para ele, não tenho dúvidas. Ele ficará irritado e continuará irritado comigo, mas com o tempo ele, certamente, vai agradecer", reiterou em conferência de imprensa.