Simeone: «Quando tens o talento do João Félix jogas em qualquer lado»

Diego Simeone não podia estar mais satisfeito com a exibição dos seus jogadores no. O Atlético Madrid goleou o seu rival de sempre na International Champions Cup, nos Estados Unidos, uma partida em que"Vejo-o a jogar melhor de frente, com gente 'lá em cima', para que a sua visão de jogo possa causar mossa. Num 4x4x2 à direita... Quando tens o talento do João e a ambição de melhorar, jogas em qualquer lado", considerou o treinador sobre o craque português que os colchoneros compraram ao Benfica por 120 milhões de euros.Sobre o jogo, o técnico explicou que a equipa preparou bem o dérbi. "Analisámos o Real Madrid e vimos onde podíamos causar-lhes mossa. Procurámos fazer boas saídas com bola... e fizemos muita pressão, o que no futebol é importante. Quando tivemos ocasiões de golo, marcámos."O encontro raiou aperfeição, mas Simeone diz que "há sempre coisas para melhorar". "Hoje em dia todas as equipas têm três ou quatro jogadores talentosos no grupo. Quem conseguir unir o talento a um bom coletivo estará sempre mais perto de ganhar."