Simeone revela plano com João Félix, Morata e Diego Costa

O Atlético Madrid desloca-se ao reduto do Valladolid este domingo, em jogo da 8.ª jornada da liga espanhola, ocupando a 3.ª posição da tabela classificativa, com menos um ponto do que o Real Madrid, que entra em campo este sábado, e mais um do que o Barcelona, que encerra a jornada."Pelas características que [João Félix] tem, pode jogar com dois avançados ou à frente. Com grande visão de jogo, tem mais possibilidades com dois avançados, mas para poder contar com dois pontas de lança e João Félix atrás é preciso aumentar o nível de trabalho para ter equilíbrio e isso depende sempre dos jogadores", afirmou o técnico do Atlético Madrid."Ele pode jogar nas duas versões do nosso modelo. Quando chegou, toda a gente disse que era segundo avançado. Tem condições para jogar aí e ainda terá mais. Quando maisparticipativo for, melhor será para a equipa e Diego Costa e Morata dão mais vertigem à equipa", explicou Simeone.Quanto à exibição do internacional português na Liga dos Campeões, Simeone elogiou: "Foi o encontro em que teve maior continuidade. Para um futebolista que gosta de estar sempre próximo da bola, isso gera entusiasmo. Esteve nos dois golos da equipa com uma contribuição muito importante e vai continuar a crescer. O que mais gostei foi quando foi ao relvado para recuperar uma bola para a equipa."