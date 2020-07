Simeone sobre João Félix: «Estamos focados nos objetivos da equipa e não em individualidades»

João Félix foi substituído aos 55 minutos no jogo do Atlético Madrid com o Maiorca e não gostou. Mas a reação do português não preocupa Diego Simeone.





"Ele sofreu uma pancada no jogo contra o Alavés. Estava à procura da melhor forma. Em todos os jogos tem boas situações para marcar e esperamos que com calma e tranquilidade possa encontrar a qualidade que tem e marcar, que é o que gosta de fazer", começou por dizer o treinador argentino, na 'flash interview'.Depois, na sala de imprensa voltou a ser questionado sobre Félix. "Confiamos absolutamente na sua qualidade, no seu talento e na sua forma de jogar. Estamos focados nos objetivos do clube e não em individualidades. Em vez de potenciar individualidades procuramos melhorar o coletivo. Determo-nos nas individualidades seria perigoso", avisou."O João começou bem contra o Osasuna, fez bons jogos, mas hoje não esteve tão bem e entendi que a equipa precisava de um jogador com outras caraterísticas, como o Vitolo, que trabalhou para o que a equipa precisava", prosseguiu.Simeone entende que para os jovens as substituições nem sempre são fáceis de aceitar. "Eu tento transmitir-lhes sempre que esta é uma equipa muito competitiva, que tem de ganhar. Trabalha-se diariamente com esse objetivo, não temos compromissos com ninguém, apenas com as coisas que se encaminhem para o que nós entendemos ser o melhor."