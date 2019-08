Simeone sobre João Félix: «Os jogadores não têm idade»

João Félix fez uma exibição monstruosa no jogo particular do Atlético Madrid, frente à Juventus de Cristiano Ronaldo e no final do encontro, Diego Simeone, treinador dos colchoneros, elogiou o jovem avançado português."Está a trabalhar muito bem. Os jogadores não têm idades e só importa aquilo que fazem em campo", referiu o técnico.Enquanto sobre a vitória perante um adversário muito complicado Simeone ainda vê coisas por melhorar. "Hoje, já incorporámos o Arias, o Giménez e o Thomas na equipa e a verdade é que a concorrência está a ser linda de observar. Estão todos comprometidos e com vontade de ajudar a equipa. Neste momento, ainda vejo coisas que a equipa pode melhorar. Mas, fomos muito contundentes na primeira parte do encontro", revelou.