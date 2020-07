Simeone sobre João Félix: «Poucos jogadores aos 20 anos são estrelas absolutas»

João Félix é tema constante em praticamente todas as conferências de imprensa de Diego Simeone e na desta segunda-feira, de antevisão da partida de amanhã com o Celta, em Vigo, não foi exceção. Ainda para mais depois de o português ter revelado algum desagrado quando foi substituído aos 55 minutos no jogo com o Maiorca...





"Saiu do jogo porque tinha sofrido uma pancada no encontro anterior, com o Alavés, e tinha treinado com dores. Fez uma primeira parte interessante, com oportunidades, como sempre acontece quando entra, mas há outras situações que tem de melhorar", disse o técnico argentino."Centramo-nos sempre no João, mas há outros casos, como o Lodi, que é jovem, que já fez jogos extraordinários, mas que em outros não consegue manter esse equilíbrio. Vamos dar-lhes tranquilidade. Talento e qualidade o João tem. Mas tem de ter paciência. Às vezes é traído por essa vontade que tem de mostrar as suas qualidades. Estar disponível para aprender vai dar-lhe equilíbrio e maturidade porque são poucos os jogadores que aos 20 anos são estrelas absolutas", prosseguiu."Se tem talento? Isso é óbvio e todos o vemos. Ele é humilde, educado, respeitador e trabalhador. Precisa de tempo", concluiu o técnico.Recorde-se que João Félix vai falhar esta deslocação dos colchoneros a Vigo,