Sincero e direto: Xavi já disse a Piqué que não conta com ele

Gerard Piqué tem sido o grande protagonista da atualidade do Barcelona nos últimos tempos. O clube bem pode garantir reforços, equacionar cedências ou alcançar novas parcerias comerciais, que o foco estará inevitavelmente no central internacional espanhol, que tem sido protagonista pelos problemas matrimoniais com a colombiana Shakira e também pelas noitadas onde tem 'torrado' dois mil euros de cada vez.

Mas agora as atenções estão centradas no treinador Xavi Hernández, que de forma direta e sincera, já anunciou ao antigo companheiro de equipa que não conta com ele para a temporada que aí vem. A notícia é do diário 'Sport', que realça que o antigo médio argumentou junto do central que a sua decisão tem como base os problemas físicos de Piqué e o seu comportamento pouco profissional fora do relvado.

Xavi entende que a melhor forma de ter alguma paz neste processo será promovendo a saída de Piqué da forma mais digna possível, de modo a que não se apaguem os anos e anos em que deu tudo pelo emblema catalão. De resto, o treinador informou a direção de que gostava de contar com Koundé, que se juntaria a Christensen, Ronald Araújo e Eric Garcia.

Esta conversa entre Piqué e Xavi aconteceu já há duas semanas, mas o central mostrou vontade de continuar no emblema, algo que Xavi entende, especialmente por saber que o jogador tem contrato até junho de 2024. "Vou ajudar em tudo o que for possível", destacou Piqué a Xavi.