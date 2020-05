Sisto é problema no Celta Vigo

O campeonato espanhol está programado para voltar em junho e quase todos os jogadores já retomaram os treinos nas respetivas equipas. No entanto, Pione Sisto é um quase isolado na 1ª Divisão, já que o extremo do Celta recusa-se a voltar ao trabalho.





"O Pione Sisto tem um problema e não o quer resolver. Não está a colaborar com o clube, apesar da nossa expressa vontade em falar com ele", confessou o líder do emblema galego, Carlos Mouriño. De resto, o internacional dinamarquês, de 25 anos, já tinha sido notícia por ter regressado à Dinamarca sem a autorização do clube.