Situação no Reus piora e presidente demite-se

Durou pouco a acalmia no Reus e as consequências são várias. O presidente do clube da 2ª liga, Xavier Llatarri, apresentou a sua demissão “irrevogável”, alegando “insultos e ameaças” a si e à sua família. A direção prometeu pagar ao plantel os três meses de salários em atraso, mas apenas os 11 titulares tiveram direito a ver saldada a dívida, de forma a que a equipa se mantivesse em competição. Dois deles foram Luís Gustavo e Ricardo Vaz. Já Vítor Silva não teve direito ao mesmo.

A Record, Vítor explicou os desenvolvimentos do caso. “Estamos à espera do que pode acontecer e de que nos paguem os salários como prometeram. A SAD disse-nos que já tem um investidor acordado e a situação será regularizada”, revelou. No entanto, o estado do clube não agrada ao plantel e sete jogadores avançaram com uma queixa à Liga e com o processo de desvinculação. Vítor não falou em nomes, mas confirmou que se trata “de um emprestado, três não inscritos e dois inscritos”. O Reus terá agora cinco dias para pagar os salários aos jogadores ou estes podem desvincular-se sem qualquer prejuízo.