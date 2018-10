Sky Sports avança que Antonio Conte recusou o Real Madrid

Antonio Conte rejeitou o convite do Real Madrid para assumir o comando técnico da equipa, segundo avança esta quarta-feira a Sky Sports.A nega do técnico italiano, atualmente sem clube, prende-se com o facto de sentir que este não é o projeto certo para continuar a sua carreira. Conte pretende continuar a pausa até ao próximo verão, ainda que esteja disposto a ouvir propostas, desde que se insiram no que pretende, o que não é o caso do clube da capital espanhola.A imprensa do paíz vizinho já tinha dado conta das complicações nas conversas entre o técnico e o Real Madrid