Solari afasta saídas de Isco e Keylor Navas do Real Madrid

Solari voltou a afastar o cenário de saída de Isco e Keylor Navas - o guarda-redes publicou ontem, nas redes sociais, uma mensagem que deu azo a especulações sobre o seu futuro - e reforçou que os jogadores estão felizes no Real Madrid e comprometidos com os objetivos da equipa. "Vejo-os muito contentes e não é de agora. Terminar o ano com um título foi muito bom para o grupo e para os objetivos da equipa", afirmou Solari esta quarta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 17.ª jornada da liga espanhola com o Villarreal (amanhã, 20H30).O técnico argentino deixou ainda elogios ao médio espanhol, que considera ser de grande nível. "É um grande jogador. Já nos deu e vai continuar a dar muitas alegrias", afiançou.Sobre o mercado de inverno, Solari aproveitou para salientar que a incerteza faz parte do futebol e que não lhe cabe a ele falar sobre as movimentações merengues no defeso."O futebol é o dia a dia, está sempre em aberto. Cada jogo é uma oportunidade para demonstrar que se está preparado para qualquer compromisso e quem compete não teme nada. Não alimento hipóteses, nem me compete falar de algo que diz respeito apenas ao clube", reiterou o técnico do Real Madrid.