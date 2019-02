Solari desvaloriza questão Messi e foge a Isco: «O foco está no jogo, todos juntos»

Isco tem estado no meio de várias polémicas com o treinador do Real Madrid e não só. Ainda no último domingo, o internacional espanhol foi acusado de não ter cumprimentado Chendo, delegado do clube merengue, depois da partida com o Alavés. E esta terça-feira, na antevisão do jogo com o Barcelona, para as meias-finais da Taça do Rei, Solari foi questionado sobre o médio de 26 anos."A nossa energia, o nosso foco está no jogo de amanhã. Isso é que interessa. Estamos todos, jogadores, treinadores, todo o staff, juntos, focados na partida de amanhã", afirmou Solari quando questionado se se sentia responsável pela frustração de Isco.Solari assegurar que a sua equipa vai entrar em campo para ganhar, desvalorizando o facto de Messi continuar em dúvida na equipa do Barcelona. "No futebol é sempre bom que os melhores joguem todas as partidas", afirmou, sublinhando que essa questão em nada altera a sua estratégia para o encontro da 1.ª mão das meias-finais da Taça do Rei, esta quarta-feira, às 20 horas, em Camp Nou. "Saber se Messi joga ou não, não influência em nada a nossa preparação", garantiu.