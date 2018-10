Solari já enfrentou os jornalistas: o que não respondeu e o que garante para a Taça do Rei

Solari revela como encontrou o plantel do Real Madrid Solari revela como encontrou o plantel do Real Madrid

Solari compareceu perante os jornalistas esta terça-feira para fazer a antevisão do jogo da Taça do Rei, amanhã frente ao Melilla e garante que "vão jogar com os tomates no sítio".O treinador do Real Madrid, que sucede a Lopetegui no cargo, garante que encontrou "um grupo esperançado, com muita vontade de reverter a situação difícil pela qual atravessa"."Estes jogadores são uns campeões, uns guerreiros, já ganharam muitas coisas para este clube e apesar de esta não ser uma situação fácil, vejo-os com muitas 'ganas'. (...) Vamos jogar a Melilla com os tomates no sítio", afirmou Solari.No entanto, o jogo da Taça do Rei não foi o tema principal desta conferência de imprensa, a primeira de Solari como treinador da equipa principal . Questionado sobre se tinha falado com Lopetegui após a demissão do treinador que passou pelo FC Porto, Solari referiu que esse era um tema da "esfera privada". Resposta que voltou a dar quando questionado quem o tinha informado sobre o facto de suceder a Lopetegui Solari assegura ainda que vai tentar corresponder ao máximo à oportunidade dada e não pensando no futuro: "nesta profissão estamos todos de passagem. O importante é o dia de hoje... Vou tentar agarrar esta grande oportunidade ao maximo", disse.Solari foi ainda questionado sobre Vinícius Jr, jogador que os adeptos merengues desejam ver jogar na equipa principal mas que não teve oportunidade com Lopetegui, que só lhe deu 12 minutos de jogo."É mais um jogador do plantel. Está disponível", disse sem querer entrar em polémica.