Solari: «Podemos sair daqui de muitas maneiras, mas nunca sem deixar cá os tomates»

Santiago Solari não estava a gostar do desempenho dona última quarta-feira, na Liga dos Campeões, e ao intervalo falou duramente com os jogadores. A conversa do técnico dos merengues na Johan Cruyff Arena é desvendada hoje pela imprensa espanhola."Estamos a deixar que nos c... em cima e isso não podemos consentir. Não podemos jogar com dois ou três sentidos, temos de jogar com os cinco e procurar um sexto no nosso interior. Às vezes o jogo e a intenção são suficientes, mas esta noite não", referiu o treinador."Solari pediu também aos jogadores para subirem no terreno e para aumentarem a intensidade nos duelos individuais. "Subimos a linha do meio-campo, cada um deve adiantar-se um passo e pegá-los como eles nos pegam a nós. Duas combinações curtas e abrimos as alas. Podemos sair daqui de muitas maneiras, mas nunca sem termos cá deixado os tomates. Todos!!!!"Na segunda parte os merengues jogaram melhor e acabaram por vencer o jogo, por 2-1.