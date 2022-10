'Sport' garante que Dalot é a prioridade máxima do Barcelona para a lateral em 2023

O jornal 'Sport' noticia na edição que irá para as bancas no sábado que o Barcelona tem como prioridade fulcral para reforçar a lateral-direita o português Diogo Dalot. O emblema catalão já terá marcado a sua posição perante a entourage do internacional luso que até poderá sair a custo zero.O Manchester United verá Dalot expirar o vínculo em junho de 2023 mas tem a possibilidade de exercer uma opção que permitirá prorrogar o contrato do ex-FC Porto por mais um ano.Os culés procuram há seis anos 'um novo Daniel Alves' e considera que Dalot encaixa nesse perfil.O jogador, de 23 anos, tem tido um papel de destaque com Eric Ten Hag, somando 10 jogos oficiais em 2022/23. Pela Seleção Nacional, brilhou inclusivamente com dois golos à República Checa.