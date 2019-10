'Sport' revela o que Dembélé disse ao árbitro antes do vermelho

Oumane Dembélé nunca tinha visto um cartão vermelho na carreira, até ao último domingo. O jogador francês do Barcelona deixou os companheiros, treinadores e dirigentes boquiabertos, pois dirigiu-ao árbitro do, no momento em que Mateu Lahoz expulsava Ronald Araújo, e disse-lhe, segundo o jornal 'Sport', "és mau, és muito mau". Em consequência viu o segundo amarelo e o vermelho, ficando muito provavelmente de fora do jogo com o Real Madrid, no fim deste mês.O 'Sport' adianta que, face ao que o árbitro escreveu no relatório, o comité de competição da federação deve aplicar uma suspensão que pode variar entre um e três jogos.Ninguém percebeu bem o que lhe terá passado pela cabeça. "Não sei o que disse, para mim é difícil falar com o Dembélé. É um mistério. Seguramente não deve ter sido uma frase muito grande...", dizia o treinador Ernesto Valverde depois do jogo.A carreira do francês no Barcelona tem sido pródiga em episódios de comportamentos pouco profissionais. Dembélé custou aos cofres do Barcelona 145 milhões de euros.