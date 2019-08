Stoichkov: «O Barcelona não precisa do Neymar, vão pô-lo a jogar onde?»

Hristo Stoichkov é contra o regresso de Neymar ao Barcelona. O antigo avançado búlgaro, que vestiu a camisola dos blaugrana nos anos 90, diz que não faz sentido contratar um jogador a peso de ouro para uma posição onde o clube está bem servido."O Barcelona não precisa do Neymar. Não há sítio para o por a jogar, já têm o Dembélé, o Griezmann, o Suárez e o Messi. Vão pô-lo onde? Seria uma bomba no balneário. Pela minha parte, não quero que regresse", explicou Stoichkov, a partir de Miami ao canal 'Univisión'."Seguramente deve haver um grupo de jogadores que quer que ele regresse e pedem ao presidente que faça um esforço, mas o Barcelona não devia um euro. O Barcelona não tem dinheiro para dar ao PSG", acrescentou.Stoichkov considerou também "uma falta de respeito" o Barcelona estar a oferecer Ivan Rakitic e Philippe Coutinho ao PSG no âmbito deste negócio. "Primeiro porque o Ivan Rakitic é um grande trabalhador, um rapaz humilde, que nunca baixou os braços e sempre defendeu os interesses do Barcelona. Depois, o Coutinho custou muito dinheiro e joga muito bem futebol. Espero que nenhum deles deixe o clube."