Suárez agradece a Messi e também critica Barcelona: «Que não diminuam o gigante que és»

Luis Suárez respondeu à mensagem deixada por Lionel Messi nas redes sociais e agradeceu ao argentino.





"Obrigado pelas tuas palavras, amigo, mas principalmente por seres como és, pelo que foste para mim e para a minha família desde o primeiro dia. Estarei sempre agradecido ao Lionel Messi humano, ao divertido e sentimental, porque o jogador toda a gente conhece. Não te esqueças do que te disse: ‘continua a desfrutar e a demonstrar que és único e que dois, três ou quatro não diminuam o gigante que és para o clube e para o mundo do futebol. Gosto muito de ti, amigo e vou ter saudades dos cinco", escreveu o uruguaio.Antes, o argentino tinha deixado uma mensagem emocionada ao ex-colega de equipa com críticas ao Barcelona."Vai ser estranho ver-te com outra camisola e defrontar-te. Merecias uma despedida à tua altura: como um dos jogadores mais importantes da história do clube, que conseguiu coisas importantes, tanto ao nível coletivo como individual. E não que te expulsassem como fizeram. Mas a verdade é que a esta altura já nada me surpreende", afirmou Messi, sem poupar o clube blaugrana.