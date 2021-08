Suárez deixa sentida mensagem a Messi: «Rapazinho, sei que não há palavras...»

Apesar de rivais dentro do campo na última época, Luis Suárez e Leo Messi mantêm bem viva uma amizade dos tempos de Barcelona - foram colegas entre 2014 e 2020 -, pelo que não é de estranhar a forma como que o uruguaio, esta sexta-feira, assinalou o adeus de La Pulga do clube catalão. Nas redes sociais, Suárez lembrou o legado deixado pelo argentino no clube, mostrou-se honrado por ter sido seu colega e aproveitou para lhe desejar o melhor para o futuro.





"Rapazinho @leomessi sei que não há palavras que cheguem para descrever a história que escreveste no Barcelona. O clube que te viu crescer, o clube de que tanto gostas e pelo qual conquistaste tantos títulos até te converteres no melhor jogador da história. Vou estar sempre agradecido pela forma como me recebeste desde que cheguei, pelo grande ser humano que és. Orgulhoso por ter partilhado milhares de momentos maravilhosos contigo no Barcelona e por ter tido a sorte de jogar contigo. Desejo-te, de coração, que o que suceda no futuro seja o melhor para ti e para a tua família. Gosto muito de vocês #10leyenda #elmejor", escreveu o uruguaio.