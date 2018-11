Suárez pede profissionalismo a Dembélé

Luis Suárez pede profissionalismo a Ousmane Dembelé. Na conferência de imprensa do particular entre França e Uruguai agendado para terça-feira no Stade de France (20 horas), o avançado uruguaio foi confrontado com as questões comportamentais do companheiro de equipa que têm sido notícia pelos piores motivos."Como já disseram alguns dos meus companheiros, penso que ser futebolista é um privilégio. Dembélé devia concentrar-se principalmente no futebol, inspirar-se nos exemplos de profissionalismo que há no balneário do Barcelona", atirou Suárez, de 31 anos.Dembelé tem protagonizado vários casos de indisciplina desde que chegou ao Barcelona no verão de 2017. O 'Sport' noticiou esta segunda-feira que o francês, motivo pelo qual