Suárez: «Sentimento de tristeza por sair de um lugar que me deu muito»

Num dia marcado pelas lágrimas na conferência de imprensa de despedida como jogador do Barcelona, Luis Suárez recorreu às redes sociais e deixou uma mensagem de agradecimento ao universo blaugrana, apontando ainda ao "novo desafio" da carreira no Atlético Madrid.





Luis Suárez Luis Suárez

A carregar o vídeo ...

Día especial con sensaciones de tristeza por dejar un lugar que me dio mucho como jugador y como persona, a partir de ahora empieza un nuevo desafío que lo voy a vivir con la misma ilusión que viví desde que llegue acá. Muchas gracias a todos y siempre estarán en mi ??! pic.twitter.com/vct1cORN0I — Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 24, 2020

"Dia especial com sentimento de tristeza por sair de um lugar que me deu muito como jogador e como pessoa. A partir de agora começa um novo desafio que viverei com o mesmo entusiasmo que vivi desde que cheguei aqui [Espanha]. Muito obrigado a todos, estarão sempre no meu coração", escreveu o avançado uruguaio na conta pessoal do Twitter.