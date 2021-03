Substituto de Darwin no Almería está quase a superar registos do benfiquista

Contratado em cima do fecho de mercado ao Partizan, a troco de 5 milhões de euros, o avançado nigeriano Umar Sadiq tinha a complicada missão de substituir Darwin Nuñez na frente de ataque do Almería, não tivesse sido o atual avançado do Benfica o melhor marcador da equipa na época passada e a venda mais cara da história do clube, mercê dos 25 milhões de euros pagos pelas águias no verão.





Mas a verdade é que o nigeriano de 24 anos não se sentiu 'assustado' com a missão e ao cabo de 25 partidas na Segunda Liga já alcançou 14 golos, estando a apenas 2 de igualar o registo de Darwin na época passada (16 golos em 32 partidas). E também está próximo de confirmar a previsão feita pelo técnico José Gomes, que numa primeira fase, onde o seu pupilo falhava golos feitos e não conseguia faturar, garantiu que este iria chegar aos 15 golos. Está a apenas 1 dessa marca...Em Espanha o 'AS' diz até que Sadiq já fez esquecer Darwin e os números confirmam-no, até porque mesmo analisando o rácio de minutos por golo continua a ser o nigeriano a comandar: são 136 minutos por cada tento, contra os 152' que o uruguaio deixou na época passada. Um registo que pode ser melhorado para o que ainda falta disputar até final da temporada, já que ainda restam 14 jornadas (às quais ainda se podem juntar os duelos de um eventual playoff).No meio disto tudo quem agradece é mesmo José Gomes - tal como os colegas Ivanildo Fernandes, Samú Costa e João Carvalho -, que graças a um golo do nigeriano na última partida, diante do Girona, ascendeu ao segundo lugar da Segunda Liga. Mas nem tudo é propriamente positivo nesta boa fase. É que Sadiq foi convocado para a seleção nigeriana pela primeira vez e será baixa nas duas partidas marcadas para o final do mês, diante do Leganés e o Málaga...