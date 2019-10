Superclássico pode mesmo ser adiado e há uma data que agrada a todos

Depois da Liga espanhola ter solicitado ao Comité de Competição da Federação Espanhola de Futebol que invertesse a ordem dos clássicos, de modo a que o Barcelona-Real Madrid, marcado para 26 de outubro, se realize no Santiago Bernabéu. Este pedido foi feito devido aos desacatos e à instabilidade que se vive na Catalunha, mas foi prontamente recusado por ambos os clubes, que pretendem que o encontro decorra com a tranquilidade desejada. No entanto, as partes envolvidas têm tentado chegar a um entendimento nas últimas horas e em Espanha já apontam uma data que parece agradar a todos: 18 de dezembro.Esta não era a data que estava estava nos planos de La Liga, mas a instituição que rege o futebol espanhol está predisposta a ceder para que não se arranjem mais problemas. Para o próprio governo do país vizinho também não existe qualquer constrangimento. A decisão está agora nas mãos do Comité da competição.Recorde-se que as forças de segurança espanholas já detiveram 51 pessoas e 125 ficaram feridas desde o início dos atos de violência, que começaram na segunda-feira na Catalunha, em protesto contra a condenação dos principais dirigentes políticos independentistas da região.Barcelona tornou-se, na noite de terça-feira, cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.O Supremo Tribunal espanhol condenou na segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso de Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do governo catalão.Está agendada uma greve geral na Catalunha para sexta-feira, o que já levou o Barcelona a antecipar para quinta-feira a viagem até Eibar, onde atua no sábado, em jogo da Liga espanhola.