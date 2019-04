Supertaça de Espanha será no formato 'final four'

A Supertaça de Espanha vai passar a disputar-se no formato 'final four' já a partir da próxima época. O modelo foi aprovado na segunda-feira e o diário 'As' descreveu todas as novidades da competição.O troféu será decidido em janeiro e já há datas para a primeira edição neste formato: as meias-finais jogam-se nos dias 8 e 9, ao passo que a final está agendada para o dia 12.Agora com quatro equipas, também é novidade a forma de acesso à prova: aos vencedores do campeonato e da Taça do Rei juntam-se os vice-campeões dessas duas competições. O campeão da Liga defronta o finalista vencido da Taça do Rei; já o vice-campeão mede forças com o vencedor da Taça.Caso uma equipa vença Liga e Taça - o que pode acontecer com o Barcelona esta época - , a vaga fica para o seguinte melhor classificado no campeonato.Quanto aos prémios, cada participante ganha 800 mil euros. O finalista vencido leva para casa 1,4 milhões e o vencedor da prova ganha dois milhões de euros.Recorde-se que a Federação Espanhola está em negociações para que a Supertaça seja disputada na Arábia Saudita nos próximos seis anos, num negócio milionário