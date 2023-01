"Surreal": Barcelona e Real Madrid proíbem rivais de levarem camisolas dos seus clubes aos 'quartos' da Taça

Barcelona e Real Madrid reservaram o direito de admissão de adeptos com camisolas, cachecóis e símbolos dos clubes adversários nos seus jogos dos 'quartos' da Taça do Rei em casa, diante de Real Sociedad e Atlético Madrid, respetivamente. Uma medida que tem proteção da lei, mas é vista como "surreal e triste" pelos espanhóis da 'Marca'.O Barcelona já colocou em prática esta medida no dérbi com o Espanyol, para a Liga Espanhola, e ainda no clássico de futebol feminino com o Real Madrid. Esta ação terá sido levada a cabo para prevenir a violência no futebol, tendo em conta que se tratavam de jogos com alguma tensão à mistura, devido às rivalidades entre os clubes. De acordo com fontes legais, esta situação é legal, desde que esteja prevista no regulamento interno do clube visitado e não atente contra o princípio da igualdade presente na Constituição espanhola.Nesse sentido, os 162 adeptos da Real Sociedad que forem a Camp Nou esta noite não poderão envergar camisolas ou símbolos do clube, algo que Imanol Aguacil, técnico dos bascos, considerou "muito triste" e "uma pena".Só 334 adeptos do Atlético Madrid tem bilhete para o dérbi da capital espanhola, marcado para esta quinta-feira à noite (20 horas), entre os mais de quatro mil ingressos solicitados pelos colchoneros. Algo que gerou igualmente discórdia, mas, tal como no caso dos catalães, a lei está do lado do Real Madrid. Isto porque, ao contrário do que acontece nas competições organizadas pela UEFA, onde é obrigatório reservar uma certo número de bilhetes para os adeptos do clube adversário, nas competições nacionais esta regra não se aplica, sendo que a decisão final cabe ao emblema local.No seu site oficial, o Real Madrid deixou ainda um esclarecimento aos adeptos do Atlético Madrid que pretendam deslocar-se ao Santiago Bernabéu. "Comunica-se que os lugares reservados aos adeptos visitantes só podem ser adquiridos através da equipa visitante e que, por questões de segurança, estão localizados numa área devidamente separada dos restantes adeptos. O Real Madrid tem o direito de impedir os adeptos do clube adversário de entrarem no estádio com lugares adquiridos por outros canais e que não estejam localizados nessa área", pode ler-se.A questão estende-se agora às competições europeias, visto que a UEFA obriga os clubes visitados a reservar pelo menos 5% da lotação do estádio aos adeptos dos visitantes. O Barcelona recebe o Manchester United a 16 de fevereiro, para a Liga Europa, enquanto o Liverpool vai visitar o Real Madrid, a 15 de março, a contar para a Liga dos Campeões.Os dois clubes ingleses costumam atrair um grande número de adeptos para os seus jogos, pelo que é preciso esperar para ver como é que a situação se vai desenrolar.