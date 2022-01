Suspeito de atirar uma barra de ferro a jogador do Sevilha foi detido

O jogo entre o Bétis e o Sevilha foi interrompido devido a um objeto arremessado contra um jogador da equipa visitante #sporttvportugal #CopaDelRey #sevillafc #sevilla #realbetis #betis pic.twitter.com/xAnlRgUngs — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 15, 2022

Betis e Sevilha disputavam os oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, numa partida que estava 1-1 ainda na primeira parte e foi interrompidada - e depois suspensa - por uma agressão a um jogador visitante. Segundo a imprensa local, o culpado por arremesar uma barra de ferro da bancada que atingiu Joan Jordán já foi identificado e detido pela polícia.De acordo com o jornal espanhol 'Marca', Jordán ficou "um pouco atordoado" com o golpe e continua com uma dor de cabeça significativa. O médio do Sevilha já foi para um hospital.Juanma Moreno, presidente da Junta de Andaluzia (região autónoma de Espanha que engloba a cidade de Sevilha), definiu o ocorrido como "lamentável". "Magoa-me que a partida entre Betis e Sevilha tenha acabado assim... O desporto em Andaluzia é sobre paixão e desportividade", afirmou.