Clássico da Taça do Rei entre Barcelona e Real Madrid acaba em empate

Barcelona e Real Madrid empataram a um golo na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, deixando todas as decisões para a segunda mão, a disputar no dia 27 deste mês, em Santiago Bernabéu.Com Lionel Messi no banco de suplentes e Nélson Semedo na equipa titular, o Barcelona entrou muito mal no jogo e ainda nos primeiros dez minutos já estava em desvantagem, após o golo de Lucas Vázquez, logo aos 6'. Motivados pela vantagem, os merengues foram criando outros lances de perigo, sempre com Vinícius Júnior em destaque, mas não mais conseguiram marcar e o resultado ao intervalo era uma vantagem mínima..E como quem não marca, acaba por sofrer, o Barcelona chegaria mesmo ao empate perto da hora de jogo, por intermédio de Malcom, aos 57'. Seis minutos depois, Ernesto Valverde ainda foi ao banco buscar Messi para tentar a reviravolta, mas o marcador ficaria mesmo no 1-1, deixando tudo adiado para o final do mês.