Tebas e Guardiola continuam 'bate-boca': «Terias ganho tantos títulos sem doping económico?»

Javier Tebas, presidente da liga espanhola, e Pep Guardiola, treinador catalão do Manchester City, continuam a trocar 'galhardetes' em público. Tudo começou com uma entrevista que Guardiola deu à TV3, em que desafiava Tebas a pôr os olhos na Premier League.





Estimat @Pepteam, com veig que no segueixes de prop el tema, et pas detall explicatiu. HILO (1/3) https://t.co/dtdFtStLKQ — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 6, 2021

O líder da LaLiga respondeu, Guardiola ripostou e agora surge a contra-resposta de Tebas. O tom das críticas vai aumentando paulatinamente, conforme se pode constatar na última publicação que Tebas fez no Twitter."Estimado Pep, como vejo que não segues o assunto de perto, vou dar-te um detalhe explicativo", escreveu o presidente da LaLiga, partilhando uma série de gráficos comparativos do mercado, receitas totais e resultados líquidos da LaLiga e da Premier League. "Como podes ver, nos últimos anos reduzimos a distância, mesmo que a LaLiga venda os seus direitos televisivos de forma centralizada há apenas 7 anos, contra os 30 da Premier League. Além disso, o Reino Unido tem mais 20 milhões de habitantes do que Espanha. Crescemos todos os anos. Os nossos clubes são rentáveis há 7 anos."Depois, deixou um recado: "Tens de te preocupar mais com o Grupo City, que acumula mil milhões de perdas durante as últimas temporadas. Não são investidores, são destruidores de dinheiro que criam inflação. Terias ganho tantos títulos sem o doping económico?"