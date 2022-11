Tebas: «Regresso à LaLiga? Antes Messi do que Ronaldo...»

Javier Tebas, presidente da LaLiga, considerou um "erro" a ida de Messi para o PSG em agosto de 2021, e frisou que o campeonato espanhol sente mais falta do craque argentino do que de Cristiano Ronaldo."Acredito que Messi não faz falta só na LaLiga, faz falta no futebol. A Liga francesa é o que é, não? Por muito que esteja no PSG, tem muito menos pessoas a segui-lo do que quando estava no Barcelona. Esperamos que faça um grande Mundial, para que o possamos todos ver novamente", começou por referir no evento 'Olé Sports Summits'.E acrescentou, abordando um eventual regresso de La Pulga aos catalães e à LaLiga. "Antes voltar Messi do que Ronaldo. Mas foram os dois embora e continuamos ao nosso melhor nível. Não sei se Messi terá um 'último show' no Barcelona, isso vai depender dele. Oxalá que volte, especialmente à equipa que o viu nascer. Acho que [sair] foi um erro para ele, até porque, na minha opinião, rompeu um matrimónio muito benéfico tanto para ele como para o Barça", concluiu.