Televisão espanhola fecha acordo para retransmitir jogos da LaLiga por 4,9 mil milhões de euros

A 'Movistar Plus+' fechou, segundo explica o 'AS' esta terça-feira, um acordo com a 'DAZN', que permitirá à televisão espanhola retransmitir todos os jogos do campeonato espanhol a partir da temporada 2022/23. As operadoras comprometeram-se a pagar 4,9 mil milhões de euros à LaLiga.Esta opção só estará disponível para clientes de ambas as operadoras. Caso contrário, a oferta limita-se a apenas cinco encontros por jornada.O acordo tem como principal objetivo, segundo o presidente da 'Movistar Plus+', "garantir o acesso de todos os clientes à principal competição do futebol espanhol durante as próximas temporadas". O diretor comercial da 'DAZN' explicou que pretende "fazer com que o desporto premium seja mais acessível a um número cada vez maior de adeptos".