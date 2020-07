Televisão italiana revela que o Barcelona ofereceu Griezmann à Juventus

O Barcelona contratou Antoine Griezmann ao Atlético Madrid por 120 milhões de euros no início da época, mas aparentemente quer desfazer-se do avançado francês já este verão. O jogador, que marcou apenas 8 golos em 32 jogos na LaLiga, terá sido oferecido à Juventus.





A RAI, televisão italiana, conta que o Barcelona 'acenou' o nome de Griezmann à Juventus. Beneficiando das boas relações entre os dois clubes, que há poucos dias 'trocaram' Arthur e Pjanic, os blaugrana terão oferecido o francês aos bianconeri, numa negociação que envolveria dois jogadores do campeão italiano: Adrien Rabiot e Douglas Costa.Já se falou também no Inter, em Inglaterra fala-se do Manchester United e do Arsenal e em França do PSG.Griezmann, de 29 anos, não tem estado entre as primeiras escolhas de Quique Setién e os seus empresários, explica o jornal 'Sport', contam reunir-se com a direção, no sentido de avaliar a sua situação na equipa. Mas a vontade do jogador, adianta o mesmo jornal, é continuar em Barcelona.