«Tem de brilhar neste tipo de jogos»: o que os espanhóis dizem de João Félix na Supertaça

O Atlético Madrid, de João Félix, perdeu (1-4) com o Real Madrid, nos penáltis, na final da Supertaça de Espanha, num encontro em que o avançado português dos colchoneros esteve em jogo até ao minuto 100 da partida.



O internacional luso foi lançado por Diego Simeone para aquela que foi a primeira final do ex-avançado do Benfica com a camisola colchonera, mas tal como aconteceu diante do Real Madrid, João Félix mostrou novamente uma versão 'acinzentada' daquilo que já provou ser capaz de fazer.





Eis a opinião da imprensa espanhola sobre a exibição do avançado português."Participou e ofereceu-se ao jogo, mas esteve impreciso. Falhou. Tem de brilhar neste tipo de jogos. Sergio Ramos entregou-lhe uma bola, mas o remate saiu demasiado cruzado. Trabalhou na defesa. Acabou substituído ao minuto 101, por Arias.""Mais participativo no início da partida do que foi contra o Barcelona, teve a primeira grande ocasião do Atlético aproveitando um roubo de bola a Sergio Ramos em zona frontal da área, mas o remate saiu demasiado cruzado. Uma ocasião onde se requer maior precisão. Com o passar do tempo mudou-se da frente de ataque para a ala direita. Recebeu múltiplas faltas por parte da defesa ‘blanca’. Não teve clarividência e em algumas ocasiões preferiu procurar o ‘túnel’ e ações mais arrojadas do que as práticas. Participou numa jogada de perigo protagonizada por Vitolo, com um bonito toque de calcanhar. Disse adeus à partida aos 100 minutos, na última alteração do Atlético.""Pediu a bola durante a primeira parte, e procurou ser o jogador que guiasse a equipa nos últimos metros do campo. Mas com o passar do tempo cresceu a sua presença na defesa e diminuiu no ataque", pode ler-se.