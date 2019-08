Tempo, espaço e dinheiro: o que vai definir o futuro de Neymar entre PSG, Barcelona e Real Madrid

Tempo, espaço e dinheiro. São estas três peças que Paris Saint-Germain, Barcelona e Real Madrid tentam encaixar no puzzle Neymar, jogador que ainda desconhece o futuro imediato. O avançado é jogador dos franceses mas tal não significa que não possa mudar de ares nos próximos tempos. Pretendido em Espanha pelos arquirrivais, o jogador aguarda enquanto se travam autênticas batalhas surdas pelo seu passe, segundo resume o diário 'Sport'.Com 27 anos, o jogador sabe que está na altura de voltar à ribalta. Não a mediática, porque dessa nunca saiu - inclusivamente por alguns temas menos positivos bem recentemente - , mas a desportiva. Os últimos dois anos do brasileiro, que coincidiram com a mudança para Paris, não deixaram grandes recordações. É certo que marcou golos na capital francesa, mas os almanaques do futebol registaram antes as suas lesões e o facto de estar ausente das grandes decisões na Liga dos Campeões.O Paris Saint-Germain não quer deixar partir um jogador que custou 222 milhões de euros por 'tuta e meia'. Nasser Al-Khelaifi, líder dos parisienses, sabe que Neymar significa muito mais do que um bom avançado - é parte fundamental no complexo plano de elevação do clube ao topo do futebol europeu através dos milhões que chegam do oriente. No entanto, vem nos livros do futebol que manter um jogador contrariado no plantel não traz saúde nenhuma ao grupo nem ao rendimento do próprio atleta. E Neymar já deu mais do que sinais de não querer continuar no Parque dos Príncipes. O tempo corre contra o clube francês na procura de uma solução neste mercado.Em Barcelona suspira-se, ainda que não publicamente, pelo regresso de um jogador que deixou saudades. A saída conturbada de Camp Nou pela cláusula de rescisão ainda hoje sustenta processos em tribunal, mas as divergência seriam facilmente esquecidas quando o célebre tridente MSN voltasse a deslumbrar no relvado. O problema é o dinheiro: o salário de Neymar em Paris é extravagante, até para uma potência do futebol moderno como o Barcelona. Os catalães têm de baixar a massa salarial se quiserem contratar o brasileiro e a solução pode passar por vender um dos pesos pesados. Rakitic é apontado à porta de saída e Coutinho já não pesa - por agora, dado que foi emprestado - nas contas. Em Camp Nou equaciona-se que Neymar poderia chegar por empréstimo com cláusula obrigatória de compra no final da temporada.Por fim, em Madrid segue-se o caso com atenção. Florentino Pérez investiu em força neste verão, depois do insucesso da época passada, e Neymar poderia seguir essa mesma linha. O jogador tem amigos no balneário merengue e o seu talento é apreciado mas, depois de tantas contratações, onde encaixaria o brasileiro? É que neste defeso não só não saiu Bale como ainda chegou James Rodríguez. Certo é que na capital ainda sobra dinheiro do orçamento - mais até do que na Catalunha, pelo que tudo pode acontecer até ao fecho do mercado em Espanha, a 2 de setembro.