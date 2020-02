Tensão aumenta no Barcelona: diretor financeiro demite-se

O Barcelona está em polvorosa, por um alegado esquema de difamação, liderado pelo presidente Josep Maria Bartomeu, mas esta quarta-feira há outro caso relacionado com o clube catalão, que já fez uma baixa.





O diretor financeiro do clube, Montserrat Font, demitou-se, avança o jornal 'El Triangle'. De acordo com a publicação, a "decisão irrevogável" do responsável financeiro do clube - estava no Barcelona desde 2005 - prende-se com as tensões e divergências com Pancho Schroder, também responsável pela área financeira do clube.Segundo o 'El Triangle', esta decisão não está relacionada a com as notícias de uma alegado esquema de difamação , mas pelas tensões entre Montserrat Font e Pancho Schroder, relacionadas com a gestão económico-financeira do clube.