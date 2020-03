Ter Stegen: «As pessoas riem-se quando digo que não percebo nada de futebol»

Poucas vezes vemos um jogador admitir que não percebe muito da modalidade que pratica. Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, é a exceção e surpreendeu numa entrevista ao 'El País' ao dizer que, por vezes, nem conhece os nomes dos jogadores.





"As pessoas riem-se quando digo que não sei nada de futebol. Não vejo muito futebol, exceto quando há bons jogos ou quando estou particularmente interessado num, porque tenho algo relacionado com o jogo ou um amigo em campo. Às vezes perguntam-me o nome de um jogador e não faço ideia", assumiu, acrescentando que fala mais de arquitetura do que de futebol, uma vez que a mulher é arquiteta.O jogador alemão recusou abordar os cortes salariais no Barcelona mas comentou o período de confinamento que vive. "Por agora, estou a levar isto com muita tranquilidade. Claro que gostaria de estar em campo, a lutar por tudo o que temos de lutar. Estamos na reta final da época e é uma pena que tenha parado. Mas, neste momento, o futebol não é uma prioridade. Há que estar em casa e nós não somos uma exceção", considerou.O guardião diz que olha para o momento de um ponto de vista positivo e revela o isolamento o tem feito valorizar as coisas importantes. Ter Stegen revela também uma conversa com Alisson, guarda-redes do Liverpool, quando questionado sobre a responsabilidade que os futebolistas têm neste momento."O que é bom é que temos milhões de seguidores. Com algumas mensagens bem escolhidas, podemos ajudar as pessoas. No outro dia estava a falar com o Alisson, que me deu um conselho de como lavar as mãos. Antes, nunca tinha pensado nisso e agora partilhei-o nas redes sociais. Isto pode influenciar muitas pessoas e ser útil para alguém", destaca.