Ter Stegen e Piqué discutem com Luis Suárez em Camp Nou: «Está bem, gordo»

Luis Suárez regressou ontem a Barcelona determinado a fazer uma grande exibição diante da sua antiga equipa, mas não evitou uma acesa troca de palavras com Ter Stegen e Gerard Piqué, conforme conta o jornal 'Mundo Deportivo' este domingo.





O uruguaio do Atlético Madrid deu um encontrão em Ter Stegen, depois de o guarda-redes do Barcelona ter chocado ligeiramente com ele. O alemão recriminou Suárez e contou com o apoio de Gerard Piqué. "Já está bem, gordo, não me f... Está bem", disse Piqué ao avançado dos colchoneros.Entretanto, continua o 'Mundo Deportivo', Suárez disse ao guarda-redes. "Mas dás-me ou não?"Ter Stegen explicou-lhe depois que exagerou na queda. "É a mão. Se meto a perna está bem, mas isto..."O encontro terminou com um