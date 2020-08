Termina reunião do gabinete de crise do Barcelona: Camp Nou está em ebulição

A reunião que esta manhã teve lugar em Camp Nou, com vista a definir o rumo do Barcelona, já terminou. O jornal catalão 'Sport' adianta que o clube deve emitir dentro de pouco tempo um comunicado com algumas das decisões.





Em cima da mesa está a saída de Quique Sétien e a contratação de um novo técnico - a imprensa avança com o nome de Ronald Koeman -, a possível convocação de eleições e as necessárias mexidas no plantel.A humilhante derrota na Liga dos Campeões fez soar os alarmes na Catalunha, estando nesta altura em curso uma verdadeira revolução no clube blaugrana. O 'Sport' escreve que a ideia é "vender tudo o que for possível, para remodelar o plantel".