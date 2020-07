Thierry Correia custa aos cofres do Valencia 10 mil euros por minuto

Em setembro do ano passado, no último dia do mercado de transferência do verão, Thierry Correia trocou o Sporting pelo Valencia, com o clube espanhol a pagar 12 milhões de euros aos leões. No entanto, o lateral português não chegou a conseguir impor-se na equipa che e é apontado como o 'fiasco' da temporada, com o Valencia a pagar-lhe 10 mil euros por minuto.





O jornal 'Marca' refere mesmo que Thierry Correia é um 'poço sem fundo'. O lateral ex-Sporting só alinhou em 5 jogos pelo Valencia - dois para o campeonato espanhol, dois para a Taça do Rei e um na Liga dos Campeões.Com contrato válido até 2024, o jogador português, que em 2018 foi campeão europeu sub-19, custa aos cofres do clube espanhol cerca de 4 milhões de euros por época.Segundo a publicação espanhola, o mais complicado será o Valencia conseguir recuperar parte do investimento, referindo que os 12 milhões de euros pagos por Thierry Correia não correspondiam ao seu real valor. No entanto, a intenção do clube che será de uma eventual transferência que ajude a minimizar os prejuízos. Até agora, o internacional português 'custou' quase um milhão de euros por jogo disputado.