Thierry Correia diz ter "uma perna mais comprida" e lembra 1º ano no Valencia: «Saía do treino e chorava»

Thierry Correia trocou o Sporting pelo Valencia em 2019 numa transferência cifrada em 12 milhões de euros mas nem tudo foram rosas. O lateral-direito formado em Alcochete relatou problemas de adaptação à nova realidade e procurou ajuda."No meu primeiro ano aqui recorri a mental coach. Saía do treino e começava a chorar no carro. Por sorte, tinha o Gonçalo [Guedes] e o Rubén [Vezo] por perto. Se não fossem eles, não teria continuado em Valência. Sofri muito nos meus primeiros jogos contra Getafe e o Osasuna. Faltava-me experiência. Senti que não queria estar no campo. Passava muito mal", deu conta em entrevista à Cadeña Ser.O defesa luso, de 23 anos, revelou, depois, que não tem os membros posteriores homogéneos."Tenho uma perna mais comprida do que a outra, mas corrigimos com algumas palmilhas. O Gonçalo Guedes diz-me a brincar que como posso ser futebolista a andar como ando", frisou o jogador que cumpre a quarta temporada no emblema che.Gennaro Gattuso é alguém que agrada a Thierry. "A ideia dele de jogo favorece-me, costumávamos jogar assim na formação do Sporting. Desde que cheguei, ele é o primeiro treinador que quer jogar futebol", explicou o defesa que conta seis jogos oficiais.