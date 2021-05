Thierry Correia marca na vitória do Valencia sobre o Valladolid de Jota

O internacional sub-21 português Thierry Correia marcou o terceiro golo do Valencia na vitória por 3-0 sobre o Valladolid, no Mestalla, na 35.ª jornada da La Liga, na estreia de Salvador González, conhecido por Voro, no comando técnico da equipa che.

O golo de Thierry Correia, ao minuto 89, teve a assistência do internacional russo Denis Cheryshev, mas o maior destaque na equipa valenciana foi o avançado uruguaio Maximiliano Gomez, autor dos dois primeiros golos, a terminar a primeira parte e no início da segunda, aos 45+1 e aos 48.

O internacional português Gonçalo Guedes foi titular e jogou até ao minuto 77, altura em que foi substituído justamente por Denis Cheryshev. Já no Valladolid, o português Jota foi titular, mas acabou por ser substituído.

Com este triunfo, o Valencia garante tranquilidade para as últimas três jornadas no que se refere à luta pela manutenção, agora que passou a somar 39 pontos, em 13.º lugar, enquanto o Valladolid permanece em zona de aflição, em 17.º, com 31 pontos, mais um do que Huesca e Elche, 18.º e 19.º, que se encontram em zona de despromoção.

De assinalar que este jogo marcou a estreia de Salvador González, mais conhecido por 'Voro', que desempenhava as funções de diretor desportivo, no comando técnico do Valencia, a render Javier Gracia, que foi despedido após a derrota caseira por 3-2 frente ao FC Barcelona, na jornada anterior.

De notar que 'Voro', já na época anterior, tinha assumido o cargo de treinador principal após o despedimento do técnico Albert Celades.

No outro jogo hoje já realizado, o Eibar, último classificado, foi vencer ao terreno do Getafe, por 1-0, com um golo aos 89 minutos, de penálti, pelo médio Récio, e, embora permaneça 'lanterna vermelha', com 29 pontos, ganhou um 'balão de oxigénio' na luta pela permanência para as últimas três jornadas. O defesa Paulo Oliveira foi titular na equipa do Eibar.

A 35.ª jornada incorpora mais dois jogos hoje, o Villarreal-Celta de Vigo e o Real Madrid-Sevilha, importante na luta pelo título, visto que uma vitória dos 'merengues', que seguem em terceiro com 74 pontos, permitirá que assumam a liderança com os mesmos (77) do Atlético Madrid.

Em caso de igualdade pontual, o Real Madrid tem vantagem no confronto direto com o Atlético Madrid (1-1 e 2-0) e com o Barcelona (2-1 e 3-1), que ocupa neste momento o segundo lugar, com 75 pontos, a dois dos 'colchoneros'.