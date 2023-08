Tio revela como Rubiales quis dar dinheiro da federação ao pai e como fez para 'sacar mais à Arábia Saudita'

Juan Rubiales foi durante muitos anos chefe de gabinete de Luis Rubiales na federação espanhola, mas numa entrevista ao 'El Mundo' revela que o sobrinho é "obcecado por poder, luxo, dinheiro e mulheres". Conta também que o líder federativo, que caiu em desgraça depois do polémico beijo na boca a Jenni Hermoso, após a final do Mundial feminino, na Austrália, quis dar uma verba da federação ao pai e que essa foi a sua última conversa com Luis."Durante a última conversa que tive com ele disse-me 'tio, temos de arranjar uma maneira para que o meu pai receba dinheiro todos os meses da federação'. Disse-lhe que não ia participar nisso e perguntei 'que estás a fazer?' Ao que ele respondeu 'sai daqui, nem sequer quero ver-te'."O tio de Rubiales contou também como foram as negociações para levar a Supertaça de Espanha para a Arábia Saudita. "A primeira vez que ouvi falar disso foi quando nos disse 'vou a Londres com o [Gerard] Piqué e com o Rubén Rivera, diretor de marketing, temos uma reunião secreta'. E eu perguntei 'do que se trata? Diz-me, sou o teu chefe de gabinete'. Mas ele respondeu que não podia dizer. Quando voltou explicou-nos que tinha assinado um acordo com a Arábia Saudita para levar para lá a Supertaça", contou."O diretor de relações internacionais e eu levámos as mãos à cabeça e dissemos-lhe 'olha, isso não pode ser, como vamos levar a Supertaça para lá? Representamos a Espanha, o símbolo de Espanha não pode servir para lavar uma imagem, os meios de comunicação vão cair-nos em cima'. A verdade é que poucos dias depois chegou uma proposta do Qatar que era superior, que foi utilizada para pressionar a Arábia Saudita e sacar-lhes mais dinheiro", prosseguiu."Houve uma proposta superior do Qatar, mas aí o Piqué ficava sem comissão. Por isso fecharam com a Arábia Saudita e não quiseram ouvir mais o Qatar", concluiu.