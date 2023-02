Todos os clubes espanhóis emitem comunicado sobre 'Caso Negreira'... com exceção do Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A La Liga divulgou esta terça-feira um comunicado, no qual os clubes espanhóis - com exceção de Real Madrid - "repudiam" o 'Caso Negreira', onde o Barcelona é acusado de alegadamente fazer pagamentos ao antigo árbitro Enríquez Negreira entre 2001 e 2018, num total de 6,6 milhões de euros.A massiva da Comissão Delegada da La Liga conta com o apoio de 40 dos 42 clubes que a compõem, excepto Real Madrid e Barcelona que "se opuseram a este comunicado conjunto por diferentes razões".No comunicado, os 40 emblemas da La Liga referem tratar-se de um caso de "máxima gravidade" e dizem estar "profundamente preocupados e a trabalhar ativamente para esclarecer qualquer irregularidade que possa ter ocorrido".