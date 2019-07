Toshack arrasa Bale: «Estás há seis anos em Espanha e nem falas espanhol...»

Antigo treinador do Real Madrid e ex-selecionador galês, John Toshack foi esta terça-feira bastante crítico com Gareth Bale, considerando ser insultuoso o facto de o extremo do Real Madrid estar há vários anos em Espanha e não ter ainda aprendido a falar castelhano."Gareth, aparece e dá uma entrevista! Estás há seis ou sete anos lá e nem sabes falar espanhol. É um insulto para as pessoas com as quais trabalhas. Foi importante no Real Madrid, mas é uma pena que não tenha encaixado melhor no país e nos próprios adeptos. Gareth, vá lá... Fica um pouco mais de tempo e aprender a língua!", disse o técnico de 70 anos, numa abordagem direta ao extremo, que como se sabe está de saída dos merengues.