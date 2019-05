Transferência de De Ligt para o Barcelona em 'stand by'... por culpa de Raiola

A transferência de Matthijs de Ligt para o Barcelona encontra-se num impasse devido à comissão que o seu empresário, Mino Raiola, pede pela transição do jogador do Ajax. O italiano, conhecido pelos valores avultados de comissão que leva em negócios com os seus futebolistas, pode atrasar assim o negócio entre as duas equipas.Tanto o Ajax como Barça não se sentem pressionados, até porque os dois clubes mantêm uma excelente relação, de anos, que facilmente fez com que chegassem a acordo. Posto isto, fica tudo nas mãos do empresário do jogador.Segundo refere a 'Marca', Raiola pede 20% pelo negócio do defesa holandês, acima do que geralmente é atribuído aos agentes, entre 5% e 10%. O Ajax não está disposto a perder os 20% dos 70 milhões nem o Barça a subir a sua parte acordada do negócio.