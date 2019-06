Travada transferência de Rúben Semedo para o Olympiacos

Quando tudo parecia fechado e encaminhar-se para que Rúben Semedo seguisse carreira no Olympiacos, problemas de última hora nas negociações fizeram o negócio cair por terra, segundo adianta o jornal espanhol 'AS'. De acordo com esta publicação, tudo aparentava estar resolvido entre Villarreal e a equipa de Pedro Martins e o defesa até deveria viajar para Atenas já esta segunda-feira, mas neste momento o negócio é visto como quase impossível.





O relato vindo de Espanha não aponta as razões que levaram a esta súbita alteração nas negociações, mas a situação jurídica do defesa, que ainda continua à espera de ir a julgamento devido a uma alegada agressão no exterior de uma discoteca, é vista como sendo um dos mais fortes entraves a esta transferência.Fechada a janela grega, e sabendo-se de antemão que o Villarreal não conta com o jogador, Semedo terá de continuar a procurar clube para seguir carreira, isto depois de ter estado cedido ao Rio Ave na segunda metade da temporada passada. O jogador até abriu as portas ao FC Porto e Benfica, mas a existência de uma cláusula antirivais certamente irá impossibilitar uma eventual transferência para algum destes dois clubes.