Treinador do Almería lança desafio: «Mostrem uma foto minha numa discoteca e eu demito-me!»

José María Gutiérrez está a viver um mau momento no Almería, na 2.ª divisão espanhola. Já não bastava a crise de resultados (não ganha há quatro jornadas), agora surgiu um rumor que o treinador (que nos seus tempos de futebolista tinha fama de festivaleiro...) e um grupo de jogadores teriam estado numa festa a meio da semana, o que deixou os adeptos muito irritados.





"Têm sido dias muito difíceis para mim e para a minha família. Esse rótulo que tive no passado volta outra vez, mas estou tranquilo. A minha vida corre bem, levanto-me de manhã para estar com o meu filho, vou para o trabalho, volto para a minha família... Não tenho tempo para mais", disse o antigo médio do Real Madrid, que então era conhecido por Guti mas que agora quer que o tratem por José María Gutiérrez.E deixou um desafio: "Se alguém encontrar uma imagem minha em algum lugar de Almería, não apenas com jogadores, pode ser sozinho, numa discoteca, apresento a minha demissão e devolvo todo o dinheiro que o Almería me pagou até agora. Nunca saí com os jogadores. A minha consciência está tranquila."